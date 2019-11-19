Baltic Bearing Company şirketler grubu, şimdiki ve gelecekteki ortakları ağırlamaktan ve Letonya’da kendi markası olan BBC-R’de üretilen çok çeşitli rulmanları sunmaktan memnuniyet duyar.
Sizi ortağımız olmaya davet ediyoruz ve Riga’daki (Letonya) fabrikamızı ziyaret ediyoruz.
год
основания
довольных
клиентов
европейских
дистрибьютеров
международных
выставок
В производственных цехах установлено более 200 единиц современного высокоточного оборудования.
Cистема менеджмента качества распространяется на разработку, производство и поставку продукции.
Система эффективного использования транспорта и складов обеспечивает максимальную скорость доставки.
Сотрудники компании имеют огромный опыт работы в подшипниковой отрасли. Многие из них вышли из ведущих компаний.
Каждая партия компонентов для производства подшипников проходит входной контроль на соответствие чертежам.
Компания старается минимизировать влияние на окружающую среду и использование вредных химических веществ.
Оставьте заявку. Наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки и проконсультируют по всем вопросам абсолютно бесплатно.