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Европейский производитель подшипников

О компании

Baltic Bearing Company şirketler grubu, şimdiki ve gelecekteki ortakları ağırlamaktan ve Letonya’da kendi markası olan BBC-R’de üretilen çok çeşitli rulmanları sunmaktan memnuniyet duyar.

Sizi ortağımız olmaya davet ediyoruz ve Riga’daki (Letonya) fabrikamızı ziyaret ediyoruz.

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2014

год
основания

99%

довольных
клиентов

65

европейских
дистрибьютеров

30

международных
выставок

Представительства BBC

  • Германия
  • ООО «BBC-R»
  • Германия, Берлин, Литценбургер штрассе, д.34
  • +49-30-301-04-064
  • company.de@bbcr.eu
  • Латвия
  • ООО «BBC-R»
  • Латвия, Рига, ул. Уриекстес, д.18
  • +371-660-525-25
  • +371-298-150-40
  • sales@bbcr.eu
  • Польша
  • ООО «BBC-R»
  • Польша, Лодзь, Тракторная улица, д.126
  • +48-42-206-74-79
  • +48-507-446-680
  • company.pl@bbcr.eu
  • Россия
  • ООО «Производственная промышленная компания 34»
  • Россия, Московская обл., Домодедово, мкр. Востряково, владение Триколор
  • +7-495-984-22-00
  • +7-495-748-65-88
  • company.ru@bbcr.eu

Наши преимущества

Собственное производство

В производственных цехах установлено более 200 единиц современного высокоточного оборудования.

Высокое качество продукции

Cистема менеджмента качества распространяется на разработку, производство и поставку продукции.

Развитая логическая система

Система эффективного использования транспорта и складов обеспечивает максимальную скорость доставки.

Опытный персонал

Сотрудники компании имеют огромный опыт работы в подшипниковой отрасли. Многие из них вышли из ведущих компаний.

Контроль качества

Каждая партия компонентов для производства подшипников проходит входной контроль на соответствие чертежам.

Экологическая политика

Компания старается минимизировать влияние на окружающую среду и использование вредных химических веществ.

Продукция

Полный каталог продукции

Подбор по размеру

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ (d)

от до мм

ДИАМЕТР ВНЕШНИЙ (D)

от до мм

ШИРИНА (B)

от до мм

Мы участвовали в выставках

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