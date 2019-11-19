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Европейский производитель подшипников

О компании

Группа компаний «Baltic Bearing Company» рада приветствовать настоящих и будущих партнеров и предложить широкий ассортимент подшипников, производимых в Латвии под собственной торговой маркой «BBC-R».

Приглашаем стать нашим партнёром и посетить завод в Риге (Латвия).

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2014

год
основания

99%

довольных
клиентов

65

европейских
дистрибьютеров

30

международных
выставок

Представительства BBC

  • Германия
  • ООО «BBC-R»
  • Германия, Берлин, Литценбургер штрассе, д.34
  • +49-30-301-04-064
  • company.de@bbcr.eu
  • Латвия
  • ООО «BBC-R»
  • Латвия, Рига, ул. Тралеру, д.2С
  • +371-660-525-25
  • +371-298-150-40
  • sales@bbcr.eu
  • Польша
  • ООО «BBC-R»
  • Польша, Лодзь, Тракторная улица, д.126
  • +48-42-206-74-79
  • +48-507-446-680
  • company.pl@bbcr.eu
  • Россия
  • ТД «ББС-Рус»
  • Россия, Московская обл., Домодедово, мкр. Востряково, владение Триколор
  • company.ru@bbcr.eu
  • Россия
  • ООО «БалтПромСервис»
  • 115477, РФ, г. Москва, ул. Кантемировская, д.59А, пом. П-204-7
  • +7(495) 445-03-21
  • baltpromservis.info@gmail.com

Наши преимущества

Собственное производство

В производственных цехах установлено более 200 единиц современного высокоточного оборудования.

Высокое качество продукции

Cистема менеджмента качества распространяется на разработку, производство и поставку продукции.

Развитая логическая система

Система эффективного использования транспорта и складов обеспечивает максимальную скорость доставки.

Опытный персонал

Сотрудники компании имеют огромный опыт работы в подшипниковой отрасли. Многие из них вышли из ведущих компаний.

Контроль качества

Каждая партия компонентов для производства подшипников проходит входной контроль на соответствие чертежам.

Экологическая политика

Компания старается минимизировать влияние на окружающую среду и использование вредных химических веществ.

Продукция

Полный каталог продукции

Подбор по размеру

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ (d)

от до мм

ДИАМЕТР ВНЕШНИЙ (D)

от до мм

ШИРИНА (B)

от до мм

Мы участвовали в выставках

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